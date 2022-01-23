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Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor! 'Çolak Ağa' diziye girdi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm herkesi şaşırtacak

Yamanlar'ın düşmanı 'Çolak Ağa' diziye girdi! atv'nin heyecanla izlenen disizi Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerine devam ediyor. 3,5 yıldır reytingleri zorlayan başarılı diziye son olarak Ünlü oyuncu Altan Gördüm dahil oldu. Haşmet Çolak (Çolak Ağa) karakteriyle diziye dahil olan Altan Gördüm'ün özel hayatı da merak konusu oldu. İşte diziden çarpıcı detaylar ve ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

23.01.2022 22:53 - Son Güncelleme: 24.01.2022 01:31
Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! ’Çolak Ağa’ diziye girdi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm herkesi şaşırtacak

'Çolak Ağa' Bir Zamanlar Çukurova'ya girdi. atv'nin heyecanla izlenen disizi Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerine devam ediyor. 3,5 yıldır reytingleri zorlayan başarılı diziye son olarak Ünlü oyuncu Altan Gördüm dahil oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! ’Çolak Ağa’ diziye girdi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm herkesi şaşırtacak

Çukurova'da Demir Yaman'ın ölümünden sonra Hanım Ağa Züleyha Yaman, bin bir türlü zorluklarla karşılaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! ’Çolak Ağa’ diziye girdi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm herkesi şaşırtacak

Züleyha'nın şimdi de 20 yıldır hapiste yatan ve cezasını çekip tahliye olan Çolak Ağa ile başı dertte.

Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! ’Çolak Ağa’ diziye girdi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm herkesi şaşırtacak

ÇOLAK AĞA TOPRAKLARI GERİ ALMAYA GELDİ

Dizide sön bölümde yaşananlara göre yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! ’Çolak Ağa’ diziye girdi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm herkesi şaşırtacak

ALTAN GÖRDÜM MERAK KONUSU OLDU

Haşmet Çolak (Çolak Ağa) karakteriyle diziye dahil olan Altan Gördüm'ün özel hayatı da merak konusu oldu.

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