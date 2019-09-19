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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında başarıdan başarıya koşarken, Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, yaptığı açıklamayla herkesi hüzne boğdu. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ın yakın akrabası hakkında anlattıkları büyük üzüntüye neden oldu. İşte Murat Ünalmış hakkındaki o gerçek.

19.09.2019 20:42 - Son Güncelleme: 19.09.2019 20:43
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti Sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, yaptığı açıklamayla herkesi hüzüne boğdu. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ın yakın akrabası hakkında anlattıkları sosyal medyayı salladı. İşte Murat Ünalmış hakkındaki o gerçek.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

Murat Ünalmış ile ilgili acı gerçeği öğrenen hayranları birçok ünlü ismin bilinmeyen akrabalarını merak etti. Bizler de sizin için ünlülerin merak edilen akrabalarını derledik.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

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