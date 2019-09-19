Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ı hakkında kahreden gerçek! Meğer...

Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında başarıdan başarıya koşarken, Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, yaptığı açıklamayla herkesi hüzne boğdu. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'ın yakın akrabası hakkında anlattıkları büyük üzüntüye neden oldu. İşte Murat Ünalmış hakkındaki o gerçek.

19.09.2019 20:42 - Son Güncelleme: 19.09.2019 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





