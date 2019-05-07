GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız...

07.05.2019 18:52 - Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!
Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!