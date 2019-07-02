Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Demir Yaman' karakterini hayat veren Murat Ünalmış, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atv'nin perşembe akşamları yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösteren başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın hayranları ünlü oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara internette cevap aramaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış'ın yeğeni hakkındaki o gerçek ise herkesi üzdü...

02.07.2019 05:26 - Son Güncelleme: 02.07.2019 05:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





