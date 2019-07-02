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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Demir Yaman' karakterini hayat veren Murat Ünalmış, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atv'nin perşembe akşamları yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösteren başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın hayranları ünlü oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara internette cevap aramaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış'ın yeğeni hakkındaki o gerçek ise herkesi üzdü...

02.07.2019 05:26 - Son Güncelleme: 02.07.2019 05:36
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Demir Yaman' karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran etmeyi başardı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Murat Ünalmış'ı takip eden hayranları internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

İşte Murat Ünalmış'ın yeğeni ile ilgili acı gerçek...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

MURAT ÜNALMIŞ
Murat Ünalmış'ın yeğeni Fahrettin Livçalkan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Ünalmış, acı haberi Instagram hesabından böyle duyurmuştu:

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