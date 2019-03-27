Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki ünlü isim herkesi şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın eşi Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in gerçek hayatta neler yaptığı merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren zirveyi elden bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın Yılmaz'a olan aşkı tartışma konusu olurken gerçek hayatta kiminle sevgili olduğu araştırılmaya başlandı. Şu sıralar hayatında kimse olmayan Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kimmiş...

27.03.2019 17:43 - Son Güncelleme: 27.03.2019 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





