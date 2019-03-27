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Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki ünlü isim herkesi şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın eşi Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in gerçek hayatta neler yaptığı merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren zirveyi elden bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın Yılmaz'a olan aşkı tartışma konusu olurken gerçek hayatta kiminle sevgili olduğu araştırılmaya başlandı. Şu sıralar hayatında kimse olmayan Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi bakın kimmiş...

27.03.2019 17:43 - Son Güncelleme: 27.03.2019 17:47
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki kişi herkesi şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren ve dizide eşi rolünü canlandıran Demir Yaman'ın kendisine 'Güzel Züleyha' şeklinde hitap ettiği Hilal Altınbilek,'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki kişi herkesi şaşırttı!

ÜNLÜLERİN ESKİ SEVGİLİLERİ VE EŞLERİ

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Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki kişi herkesi şaşırttı!

İZEL - SİNAN AKÇIL

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki kişi herkesi şaşırttı!

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Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki güzel Züleyha'nın yanındaki kişi herkesi şaşırttı!

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