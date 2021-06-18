Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal'a bakın nasıl veda etti… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümde "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye bağıran Ümit, arkasını dönüp giden Demir'i vurmak üzereyken araya annesi Sevda araya girdi ve kurşunun hedefi oldu. Ümit'in silahından çıkan kurşunla vurulan Sevda karakterinin ölmesi üzerine de başarılı oyuncu Nazan Kesal diziye veda etti. Dizinin başrol oyuncularından Murat Ünalmış ise sosyal medya hesabında Nazan Kesal'a veda paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım…

18.06.2021 02:21 - Son Güncelleme: 18.06.2021 02:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





