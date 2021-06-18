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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal'a bakın nasıl veda etti… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümde "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye bağıran Ümit, arkasını dönüp giden Demir'i vurmak üzereyken araya annesi Sevda araya girdi ve kurşunun hedefi oldu. Ümit'in silahından çıkan kurşunla vurulan Sevda karakterinin ölmesi üzerine de başarılı oyuncu Nazan Kesal diziye veda etti. Dizinin başrol oyuncularından Murat Ünalmış ise sosyal medya hesabında Nazan Kesal'a veda paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım…

18.06.2021 02:21 - Son Güncelleme: 18.06.2021 02:24
Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümde; Ümit arkasını dönüp giden Demir'i vurmak üzereyken araya annesi Sevda araya girdi ve kurşunun hedefi oldu. Ümit'in silahından çıkan kurşunla vurulan Sevda karakterinin ölmesi üzerine de başarılı oyuncu Nazan Kesal diziye veda etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

Nazan Kesal'ın vedası dizi izleyicilerini üzerken Murat Ünalmış'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nazan Kesal ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Ünalmış, ünlü oyuncuya veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

Ünalmış, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımına şu notu ekledi: "Abla bize kattıkların ve emeğin için teşekkür ederim. Seni tanımak güzeldi, bizim oraların gelini…"

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

İşte Murat Ünalmış'ın yoğun ilgi gören o paylaşımı…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan duygusal paylaşım! Nazan Kesal’a bakın nasıl veda etti

Öte yandan Murat Ünalmış'ın "Bizim oraların gelini" notunu düştüğü paylaşımının ardından Nazan Kesal ile eşi Ercan Kesal'ın memleketi merak konusu oldu. İşte başta Nazan Kesal ile Ercan Kesal olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…