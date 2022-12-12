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Haberler Magazin Bir yaz 'Hadise'si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

Bir yaz 'Hadise'si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçen Ekim ayında sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddiayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündeme geldi. İşte detaylar...

12.12.2022 17:01 - Son Güncelleme: 12.12.2022 17:01
Bir yaz ’Hadise’si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

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Bir yaz ’Hadise’si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

Bir yaz ’Hadise’si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

40 MİLYON TL'LİK EV!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

Bir yaz ’Hadise’si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilk kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir yaz ’Hadise’si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...

Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.

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