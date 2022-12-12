Bir yaz 'Hadise'si! Kış günü güneşin karşısına geçti göğüs dekolteli elbisesiyle en doğal halini paylaştı! Reza Zarrab iddiaları sonrası Hadise...
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçen Ekim ayında sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddiayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündeme geldi. İşte detaylar...
12.12.2022 17:01 - Son Güncelleme: 12.12.2022 17:01
40 MİLYON TL'LİK EV!
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.