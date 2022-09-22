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Haberler Magazin Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı: "Serpilmişsin"

Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı: "Serpilmişsin"

Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozlarını görenler, "Serpilmişsin" , "Nasıl güzel bir genç kız olmuşsun" yorumları yaptı. Bir dönem "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma programına çıkarak şarkı söylemesiyle sevilen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu büyüdü, genç kız oldu. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...

22.09.2022 14:27 - Son Güncelleme: 22.09.2022 14:27
Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le hafızalara kazınmıştı: Serpilmişsin

"SERPİLMİŞSİN"

Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun son halini görenler, "Serpilmişsin" yorumları yapıyor.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le hafızalara kazınmıştı: Serpilmişsin

Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.

Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le hafızalara kazınmıştı: Serpilmişsin

Bir dönem Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu.

Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le hafızalara kazınmıştı: Serpilmişsin

Yarışmaya katıldığında dokuz yaşında olan Karagözoğlu, yarışmadaki "Fındık Kurdu" lakabıyla tanındı.

Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’nun son halini görenlerin nutku tutuldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin’le hafızalara kazınmıştı: Serpilmişsin

Bir usta sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla sevilen Fındık Kurdu Berna, şimdi 23 yaşında.

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