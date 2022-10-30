Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Görenlerin nutku tutuldu: "Vay be koca kız olmuşsun"
Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Görenlerin nutku tutuldu, "Vay be koca kız olmuşsun" , "Serpilmişsin" , "Çok güzelsin" yorumları havada uçuştu. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozları sosyal medya gündeminde. Bir dönem "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma programına çıkarak şarkı söylemesiyle sevilen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu büyüdü, genç kız oldu. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...
30.10.2022 08:59 - Son Güncelleme: 30.10.2022 09:01
"VAY BE KOCA KIZ OLMUŞSUN"
Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Görenlerin nutku tutuldu, sosyal medyada, "Vay be koca kız olmuşsun" yorumları yapıldı.
Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.
Bir dönem Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu.