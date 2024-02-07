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Bir paylaşım yaptı Hadise'yi yerden yere vurdu "Sahte sanatçı şovmen hiçbir şeyine ihtiyacım yok" O isim açtı ağzını yumdu gözünü

Aşklarıyla, polemikleriyle sık sık magazin gündemine gelen Hadise bu kez, o ismin sözlerinin hedefinde. Bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı ortaya çıkınca, jüri koltuğundan kalkmıştı. Yarışmada kendi takımında yer alan Sergen Sesli'nin, Hadise hakkında yaptığı bir paylaşımsa ortalığı karıştırdı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:29 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:29
Bir paylaşım yaptı Hadise’yi yerden yere vurdu Sahte sanatçı şovmen hiçbir şeyine ihtiyacım yok O isim açtı ağzını yumdu gözünü 1

O Ses Türkiye yarışmacısından Hadise'ye zehir zemberek sözler.

Bir paylaşım yaptı Hadise’yi yerden yere vurdu Sahte sanatçı şovmen hiçbir şeyine ihtiyacım yok O isim açtı ağzını yumdu gözünü 2

7 Kasım 1997 Adana doğumlu olan Sergen Sesli, müzik kariyerine Adana'da sokakta müzik yaparak başlamıştı. Sergen, Turaçcı olan soy adını 'Sesli' olarak değiştirmişti.

Bir paylaşım yaptı Hadise’yi yerden yere vurdu Sahte sanatçı şovmen hiçbir şeyine ihtiyacım yok O isim açtı ağzını yumdu gözünü 3

Sesli, 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Xfactor Star Işığı yarışmasına katılmıştı. Sesl, daha sonra 2017'de O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

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