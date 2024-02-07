Bir paylaşım yaptı Hadise'yi yerden yere vurdu "Sahte sanatçı şovmen hiçbir şeyine ihtiyacım yok" O isim açtı ağzını yumdu gözünü

Aşklarıyla, polemikleriyle sık sık magazin gündemine gelen Hadise bu kez, o ismin sözlerinin hedefinde. Bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı ortaya çıkınca, jüri koltuğundan kalkmıştı. Yarışmada kendi takımında yer alan Sergen Sesli'nin, Hadise hakkında yaptığı bir paylaşımsa ortalığı karıştırdı.