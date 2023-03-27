Bir Küçük Gün Işığı’nın Sinan’ı Armağan Oğuz’un eski aşkı da çok ünlü! “Eski sevgililerimle arkadaş olurum” demişti! Meğer Tuğçe Açıkgöz’ün...
Ünlü oyuncu Armağan Oğuz, başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna dahil oldu. Yolu Tuğçe Açıkgöz'ün canlandırdığı Dila karakteriyle kesişen Sinan Kaptanoğlu rolü ile izleyici karşısına çıkan Oğuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Oğuz'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bir röportajında "Eski sevgililerimle arkadaş olurum" diyen Oğuz'un eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Armağan Oğuz'un kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan eski aşkı...
27.03.2023 18:56 - Son Güncelleme: 27.03.2023 18:56
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna Sinan Kaptanoğlu karakteri ile dahil olan Armağan Oğuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?
Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde gören Armağan Oğuz, 2004 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenimini de 2008 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı.
2012 yılında Türkiye'ye dönerek dizi ve film çalışmalarına başlayan Armağan Oğuz, birçok yapımda rol aldı. Şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı'nda izleyici karşısına çıkan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edildi.