Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi ile benzerliği görenleri şaşkına çevirdi!
Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay'ın yer aldığı 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Yaptığı konuşmayla ödül törenine damga vuran Aksu, 'Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu. Aksu sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken annesi ile benzerliği şaşırttı. İşte Azra Aksu'nun güzeller güzeli annesi...
05.12.2022 21:34 - Son Güncelleme: 05.12.2022 21:34
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü Bir Küçük Gün Işığı'nın minik yıldızı Azra Aksu kazandı.
Annesi ve babası başta olmak üzere, tüm ekibine teşekkür eden Azra Aksu, ödülünü almadan önce bir de istekte bulundu.
Yaptığı konuşmayla ödül törenine damga vuran Aksu, 'Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.