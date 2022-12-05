Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi ile benzerliği görenleri şaşkına çevirdi!

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü Bir Küçük Gün Işığı'nın minik yıldızı Azra Aksu kazandı.

Annesi ve babası başta olmak üzere, tüm ekibine teşekkür eden Azra Aksu, ödülünü almadan önce bir de istekte bulundu.