Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya'sı Gizem Ünsal hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşi Sinem Ünsal ile arasındaki farkı duyan inanamadı! Meğer...
Başrollerini Berk Oktay ile Seray Kaya'nın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Fulya karakterini canlandıran Gizem Ünsal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal ile kardeş olan Gizem Ünsal'ın özellikle yaşı merak edildi. Abla-kardeş arasındaki yaş farkı dikkat çekerken Gizem'in daha büyük olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gizem Ünsal kaç yaşındaymış...
03.10.2022 22:41 - Son Güncelleme: 03.10.2022 22:43
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fulya karakterini canlandıran Gizem Ünsal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal ile kardeş olan Gizem Ünsal'ın özellikle yaşı merak edildi.