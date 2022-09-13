Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Yıldız Çağrı Atiksoy’un gelin gittiği memleket...
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Seray Kaya ile Esra Dermancıoğlu'yla başrolü üstlenen ünlü oyuncu Berk Oktay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy ile geçen günlerde nikah masasına oturan oyuncunun sık sık haberlerinin çıkmasının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Berk Oktay'ın memleketi...
13.09.2022 00:42 - Son Güncelleme: 13.09.2022 00:42
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay, geçen günlerde meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu giden birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.
Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.