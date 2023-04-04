Bir Küçük Gün Işığı'nın Eşref'i Altan Erkekli'nin 14 yaş küçük güzel eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş
Oyuncu kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Altan Erkekli gibi isimleri bulunduran Bir Küçük Gün Işığı, pazartesi akşamları reytinglere damgasını vuruyor. Diziye sonradan dahil olan, Alper'in babası Eşref Bey'i canlandıran Altan Erkekli hakkında araştırma yapan 14 yaş küçük eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Altan Erkekli olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
18 Kasım 1955, İstanbul doğumlu olan Altan Erkekli şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde, Alper'in babası Eşref'e hayat veriyor.
Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi.Eğitimi sırasında, fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopermikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.
1987-1991 yılları arasında Şebnem Gürsoy arasında evli kalan Erkekli sonrasında kendisinden 14 yaş küçük o isimle evlendi. Çift hali hazırda mutlu evliliklerini sürdürüyor. İşte başta Altan Erkekli olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.