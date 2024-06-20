Bir Küçük Eylül Meselesi'nin Tekin'i Engin Akyürek meğer estetikliymiş! Sosyal medyayı yıkan görüntü! Saçları işte bu yüzden bir dönem uzunmuş

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BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tesadüfle başlayan sıra dışı aşk hikayesinin ele alındığı Bir Küçük Eylül Meselesi filmin konusu çok merak edildi. Eylül, talihsiz bir olay sonucu hayatındaki 1 ayı hatırlayamaz. Ailesi ve arkadaşları herhangi bir sorun olmadığını söylese de Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünür ve içgüdüleri onu Bozcaada'ya götürür. Orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.