Bir Küçük Eylül Meselesi'nin Tekin'i Engin Akyürek meğer estetikliymiş! Sosyal medyayı yıkan görüntü! Saçları işte bu yüzden bir dönem uzunmuş

Yerli romantik komedi türündeki Bir Küçük Eylül Meselesi'nde Tekin rolünü canlandıran Engin Akyürek hakkındaki bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde yer alan Engin Akyürek de meğer estetikliymiş. Magazin gündeminden uzak sakin bir yaşam sürdüren Engin Akyürek'in saçları ise bir dönem bu yüzden uzunmuş. İşte Engin Akyürek'in estetiksiz hali
BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Tesadüfle başlayan sıra dışı aşk hikayesinin ele alındığı Bir Küçük Eylül Meselesi filmin konusu çok merak edildi. Eylül, talihsiz bir olay sonucu hayatındaki 1 ayı hatırlayamaz. Ailesi ve arkadaşları herhangi bir sorun olmadığını söylese de Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünür ve içgüdüleri onu Bozcaada'ya götürür. Orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.
İstanbul ve Bozcaada'da çekilen Bir Küçük Eylül Meselesi filminde başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaşan Engin Akyürek Tekin canlandırdığı Tekin karakteriyle büyük beğeni topladı.
ENGİN AKYÜREK HAKKINDA ŞOKE EDEN GERÇEK
Film severler bir zamanlar Fatmagül'ün Suçu Ne?, Adım Farah ve Sefirin Kızı dizilerindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Engin Akyürek hakkındaki bir gerçek ise şok etti.