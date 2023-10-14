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"Bir karar ver zor mu lüks mü?" Bergüzar Korel bu kez lüks mü lüks karavanından paylaştı ortalık karıştı! İşinin zorluklarından şikayetçi olmuştu

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu geçtiğimiz günlerde işinden şikayetçi olduğu paylaşımlarıyla adından söz ettirmiş, tepkilerin odağındaki isim olmuştu. Tüm bunların ardından Korel'in son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Korel'in lüks karavanından yaptığı paylaşım yine tepki çekti.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:16 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:32
Bir karar ver zor mu lüks mü? Bergüzar Korel bu kez lüks mü lüks karavanından paylaştı ortalık karıştı! İşinin zorluklarından şikayetçi olmuştu 1

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Bir karar ver zor mu lüks mü? Bergüzar Korel bu kez lüks mü lüks karavanından paylaştı ortalık karıştı! İşinin zorluklarından şikayetçi olmuştu 2

Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan paylaşımlara imzasını atmıştı Korel. Dizi setinden sabaha karşı eve dönen Bergüzar Korel, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu gösteren kareleri paylaşıp şu notu düşmüştü:

"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? MeselaoOynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?"

Bir karar ver zor mu lüks mü? Bergüzar Korel bu kez lüks mü lüks karavanından paylaştı ortalık karıştı! İşinin zorluklarından şikayetçi olmuştu 3

Korel'in bu paylaşımı tepki çekmiş "İsterseniz size asgari ücretli bir iş bulalım" yorumlarına neden olmuştu.

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