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Bir dönemin yıldızı! Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyor

Tuğçe Demirbilek Zanna ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen, Elin Oğlu programı ile hayatlarımıza giren sempatikliğiyle büyük beğeni kazanan Danilo Zanna, son olarak Masterchef yarışması ile karşımıza çıktı. Peki Danilo Zanna'nın İtalya'da ve Türkiye'de tuttuğu takımları biliyor musunuz? İşte başta içinden bir fanatik çıkan Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar...

03.04.2020 18:47 - Son Güncelleme: 03.04.2020 18:47
Bir dönemin yıldızı! Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyor

Masterchef'in 2.sezonuna damga vuran isimlerinden biri İtalyan şef Danilo Zanna oldu. Tuğçe Demirbilek Zanna ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen, Elin Oğlu programı ile hayatlarımıza giren sempatikliğiyle büyük beğeni kazanan Danilo Zanna, son olarak Masterchef yarışması ile karşımıza çıktı. Peki Danilo Zanna'nın İtalya'da ve Türkiye'de tuttuğu takımları biliyor musunuz? İşte başta içinden bir fanatik çıkan Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar...

İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir dönemin yıldızı! Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyor

Burak Özçivit - Fenerbahçe

Bir dönemin yıldızı! Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyor

Fahriye Evcen - Fenerbahçe

Bir dönemin yıldızı! Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyor

Neslihan Atagül - Beşiktaş

Bir dönemin yıldızı! Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyor

Hadise - Galatasaray

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