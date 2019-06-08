GaleriMagazin

Bir döneme damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

"Ah kalbim ben senden çok çektim" desek çoğu insan bu şarkıyı söylemeye başlar. Bu şarkıyı bu kadar çok sevdiren ise 'Cici Kızlar'. Sadece 2 yıllık bir kariyerleri olan Cici Kızlar hala sevilen şarkılarıyla hafızalarda. Cici Kızlar nerede, ne yapıyor derken, grubun 'kıvırcığı' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Cici Kızlar'ın kıvırcığı Bilgen Bengü'nün son hali.

08.06.2019 13:26 - Son Güncelleme: 08.06.2019 13:35
Yeşilçam'a da damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

Sadece iki yıl içerisinde Türk müziğine damgasını vuran 'Cici Kızlar' hala hafızalarda. Cici Kızlar'ın 'kıvırcığı' yıllar sonra geri döndü. İşte Cici Kızlar'ın kıvırcığının son hali.

Yeşilçam'a da damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

Hülya Avşar

Yeşilçam'a da damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

Aydan Burhan

Yeşilçam'a da damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

Ömer Dönmez

Yeşilçam'a da damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

Ergun Köknar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti
TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti