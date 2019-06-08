Bir döneme damgasını vuran Cici Kızları'ın ‘kıvırcığı’ geri döndü! İşte son hali

"Ah kalbim ben senden çok çektim" desek çoğu insan bu şarkıyı söylemeye başlar. Bu şarkıyı bu kadar çok sevdiren ise 'Cici Kızlar'. Sadece 2 yıllık bir kariyerleri olan Cici Kızlar hala sevilen şarkılarıyla hafızalarda. Cici Kızlar nerede, ne yapıyor derken, grubun 'kıvırcığı' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Cici Kızlar'ın kıvırcığı Bilgen Bengü'nün son hali.

08.06.2019 13:26 - Son Güncelleme: 08.06.2019 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





