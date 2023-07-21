Bir dönem neredeyse her yerdeydi İsmail YK'nin siz bir de son halini görün! İşi gücü bıraktı kendini videolara adadı son hali ise...
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi İsmail YK... Yurtseven Kardeşler'le başladığı kariyerine sonrasında solo olarak devam eden İsmail YK, ilginç şarkıları ve bir o kadar ilginç kareografileriyle adın söz ettiren İsmail YK sonrasında ortalardan kayboldu. Şimdilerde sosyal medyada çektiği videolarla dikkat çeken İsmail Yk'nın son hali herkesi şaşkına çeviriyor. İşte detaylar...
21.07.2023 09:51 - Son Güncelleme: 21.07.2023 09:51
Şekerim Benim, Bombabomba.com, Allah Belanı Versin gibi şarkılarla bir dönem adından söz ettiren İsmail YK şimdilerde kendini sosyal medyada paylaştığı videolara verdi.
Sanki yılları donduran YK'nın son halini görenler şaşkına dönüyor. İşte başta İsmail Yk olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.