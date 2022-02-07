Bir değişti pir değişti! Yılların esmer güzeli Dilan Çiçek Deniz sararıp soldu! Dilan sarışın oldu ortalık yıkıldı
Bir değişti pir değişti! Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez bambaşka bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren genç oyuncu, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti ve son halini Instagram hesabında yayınladı. Yıllarca koyu renk kullandığı saçlarını boyatan ve sarışın olan Deniz'in yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Çiçek, estetiksiz haliyle ilgili bir paylaşım da yapmayı ihmal etmedi.
07.02.2022 15:52
- Son Güncelleme: 07.02.2022 15:52
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Dilan Çiçek Deniz, son olarak alev Alev'de rol almıştı.
Ham kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, bu kez yeni imajıyla çok konuşuldu.
"BARBIE BEBEĞE DÖNÜŞTÜ"
İzlanda tatilinden sonra Türkiye'ye dönen Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev'in ardından yeni projesi için ilk olarak imajını değiştirdi.