Bir değişti pir değişti! Dilan Çiçek Deniz sarışın oldu ortalık yıkıldı! Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü ‘Gitti güzelim esmer’
Bir değişti pir değişti! Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez bambaşka bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren genç oyuncu, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti ve son halini Instagram hesabında yayınladı. Yıllarca koyu renk kullandığı saçlarını boyatan ve sarışın olan Deniz'in yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir takipçisi oyuncu için 'Gitti güzelim esmer' yorumunda bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı...
17.01.2022 23:23
- Son Güncelleme: 18.01.2022 00:13
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Dilan Çiçek Deniz, son olarak alev Alev'de rol almıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirmişti.
Ham kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, bu kez yeni imajıyla çok konuşuldu.