Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd'in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü
Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Sözde evlilik programına katılan isimlerden biri de, daha önce de ünlü olmak için kapı kapı programdan programa gezen ama dikiş tutturamayan soluğu Kısmetse Olur'da alan Zeyd Gümüştutan'dı. Yaşından, adına kadar yalan söylediği ortaya çıkan, iki kere yarışmadan elenen Kısmetse Olur Zeyd bu kez eşi benzeri görülmemiş bir kepazeliği imzasını attı. İşte detaylar...
Her türlü rezilliğin yaşandığı, skandal yuvası, ekrana çıkanların ne olduğu belli olmayan sözde evlendirme programı Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra Youtube platformunda geri dönüş yapmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Zeyd Gümüştutan bu defa tuvaletten storyler attı. Tuvalete girip pantalonunu indiren Zeyd'in neredeyse cinsel organı göründü. Bu paylaşımları sosyal medyaya düşer düşmez storyleri anında sildi.
SOSYAL MEDYADA TEFE KONDU
Zeyd'in bu storylerine sosyal medyada tefe kondu. Bazı kullanıcılar; 'Senin cinsel organını görmek zorunda değiliz', 'Napıyorsun oğlum?', ''Bir de bunu destekleyenler var ya yazık', 'Ne diyeceğimi bilemedim gerçekten yazıklar olsun!', 'Bir de bunları ekrana çıkarıyolar, kimse sormuyor mu bunlar kim diye?' gibi yorumlar yaptılar.