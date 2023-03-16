Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd’in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

SOSYAL MEDYADA TEFE KONDU

Zeyd'in bu storylerine sosyal medyada tefe kondu. Bazı kullanıcılar; 'Senin cinsel organını görmek zorunda değiliz', 'Napıyorsun oğlum?', ''Bir de bunu destekleyenler var ya yazık', 'Ne diyeceğimi bilemedim gerçekten yazıklar olsun!', 'Bir de bunları ekrana çıkarıyolar, kimse sormuyor mu bunlar kim diye?' gibi yorumlar yaptılar.