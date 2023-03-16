Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd'in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd'in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Sözde evlilik programına katılan isimlerden biri de, daha önce de ünlü olmak için kapı kapı programdan programa gezen ama dikiş tutturamayan soluğu Kısmetse Olur'da alan Zeyd Gümüştutan'dı. Yaşından, adına kadar yalan söylediği ortaya çıkan, iki kere yarışmadan elenen Kısmetse Olur Zeyd bu kez eşi benzeri görülmemiş bir kepazeliği imzasını attı. İşte detaylar...

16.03.2023 17:06 - Son Güncelleme: 16.03.2023 17:06
Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd’in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

Her türlü rezilliğin yaşandığı, skandal yuvası, ekrana çıkanların ne olduğu belli olmayan sözde evlendirme programı Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra Youtube platformunda geri dönüş yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd’in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

Her bölümü ayrı bir olay olan programın yarışmacıları da gündemden düşmüyor. Zeyd yarışmanın başından bu yana olaylı bir isim olarak dikkat çekiyor.

Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd’in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

Geçtiğimiz hafta hoşlandığı Elif'in oyuyla elenen Zeyd skandal bir paylaşım yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd’in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Zeyd Gümüştutan bu defa tuvaletten storyler attı. Tuvalete girip pantalonunu indiren Zeyd'in neredeyse cinsel organı göründü. Bu paylaşımları sosyal medyaya düşer düşmez storyleri anında sildi.

Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Kısmetse Olur Zeyd’in tuvalet paylaşımı düpedüz ahlaksızlık! Cinsel organı göründü tepkiler çığ gibi büyüdü

SOSYAL MEDYADA TEFE KONDU

Zeyd'in bu storylerine sosyal medyada tefe kondu. Bazı kullanıcılar; 'Senin cinsel organını görmek zorunda değiliz', 'Napıyorsun oğlum?', ''Bir de bunu destekleyenler var ya yazık', 'Ne diyeceğimi bilemedim gerçekten yazıklar olsun!', 'Bir de bunları ekrana çıkarıyolar, kimse sormuyor mu bunlar kim diye?' gibi yorumlar yaptılar.

SON DAKİKA