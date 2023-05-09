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Haberler Magazin Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı'dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı'dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı'dan yeni haliyle, yeni bir paylaşım geldi.

09.05.2023 06:43 - Son Güncelleme: 09.05.2023 06:43
Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı’dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

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Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı’dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı’dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etmişti kendisini.

Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı’dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi; "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz" demişti.

Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı’dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...

SON HALİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Karlı ise şu ifadeleri kullanmıştı:

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