Bir çok estetik operasyon geçirmişti Songül Karlı'dan son haliyle paylaşım! Adeta bambaşka birine dönüşen Songül Karlı bu kez...
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı'dan yeni haliyle, yeni bir paylaşım geldi.
09.05.2023 06:43 - Son Güncelleme: 09.05.2023 06:43
48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.