"Bir baktım yerde baygın yatıyor" Sevgilisi Hakan Sabancı küplere binerken Hande Erçel'den şıkır şıkır pozlar ve olay açıklamalar

"SANKİ SÜREKLİ GEZİYORMUŞUZ GİBİ"

Birlikte ilk görüntülerini havaalanında veren ünlü çift, Cannes dönüşü yine havaalanındaydı. bu esnada sinirler gerilmişti. Daha önce de havaalanında görüntülenmelerine atıfta bulunan Hakan Sabancı şu sözleri kullanmıştı:

"Keyifliydi. Seçim için döndük. Güzeldi. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız ama? Ama yani her seferinde havaalanında aynı şartta biraz komik olmaya başladı. Komik olmaya başladı artık lütfen. Sadece havaalanında karşılaşıyoruz sanki sürekli seyahat ediyormuşuz gibi. Evet gittik geldik. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım."