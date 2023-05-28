"Bir baktım yerde baygın yatıyor" Sevgilisi Hakan Sabancı küplere binerken Hande Erçel'den şıkır şıkır pozlar ve olay açıklamalar
İlk olarak TAKVİM manşetlerinde yer alan Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak, Hande Erçel'in bir markanın davetlisi olarak gittiği Cannes Film Festivali'nde birlikte boy gösteren ünlü çift önceki akşam yurda dönüş yapmış, Sabancı'nın muhabirlere verdiği tepki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir yanda bunlar olurken Hande Erçel'in Instagram profilinde Cannes etkileri dinmiyor. Erçel'in son paylaşımı adeta ortalığı yaktı geçti. Öte yandan verdiği röportajda yaptığı açıklamalarda çok konuşuldu.
Festivalin ilk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel sonrasında sevgilisi Hakan Sabancı'yla boy göstermişti. Ünlü çift ilk kez kamera karşısına geçmişti.
"SANKİ SÜREKLİ GEZİYORMUŞUZ GİBİ"
Birlikte ilk görüntülerini havaalanında veren ünlü çift, Cannes dönüşü yine havaalanındaydı. bu esnada sinirler gerilmişti. Daha önce de havaalanında görüntülenmelerine atıfta bulunan Hakan Sabancı şu sözleri kullanmıştı:
"Keyifliydi. Seçim için döndük. Güzeldi. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız ama? Ama yani her seferinde havaalanında aynı şartta biraz komik olmaya başladı. Komik olmaya başladı artık lütfen. Sadece havaalanında karşılaşıyoruz sanki sürekli seyahat ediyormuşuz gibi. Evet gittik geldik. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım."