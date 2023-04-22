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Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı "Marilyn Monroe Ceylooo"

Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ancak Ceylan o estetiğe de doymadı. Sonra olarak Marilyn Monroe imajını paylaşan Ceylan hem estetikte hem de filtrede sınır tanımayınca görenler ufak çaplı bir şok yaşadı. İşte detaylar...

22.04.2023 17:16 - Son Güncelleme: 22.04.2023 17:16
Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı Marilyn Monroe Ceylooo

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü.

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Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı Marilyn Monroe Ceylooo

Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan son olarak yüzündeki değişiklikle yine gündeme geldi.

Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı Marilyn Monroe Ceylooo

"Marilyn Monroe Ceylooo" notuyla paylaştığı fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı Marilyn Monroe Ceylooo

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Ceylan'ın bu sefer fazlaya kaçan dolguları hayranları tarafından eleştirildi. "Yeter artık bunu daha fazla yapma kendine" yorumları gelen şarkıcı Ceylan'ın estetiği abartı bulundu.

Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı Marilyn Monroe Ceylooo

Öte yandan feğişimiyle dikkat çeken Ceylan'ın kızı Melodi de estetikle bambaşka biri oldu.

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