Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı "Marilyn Monroe Ceylooo"
Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ancak Ceylan o estetiğe de doymadı. Sonra olarak Marilyn Monroe imajını paylaşan Ceylan hem estetikte hem de filtrede sınır tanımayınca görenler ufak çaplı bir şok yaşadı. İşte detaylar...
22.04.2023 17:16 - Son Güncelleme: 22.04.2023 17:16