Binbir surat Ceylan! Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan Marilyn Monroe oldu görenler inanamadı "Marilyn Monroe Ceylooo"

Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan son olarak yüzündeki değişiklikle yine gündeme geldi.