Billur Kalkavan hastalık süreciyle ilgili her detayı anlattı: "İlk duyduğumuzda hüngür hüngür ağladık ama bu durum bana bir öğreti oldu"
Billur Kalkavan hastalık süreciyle ilgili her detayı anlattı. "İlk duyduğumuzda hüngür hüngür ağladık ama bu durum bana bir öğreti oldu" diyen Billur Kalkavan ve bu süreçte yanından bir an olsun ayrılmayan, desteğini esirgemeyen sevgilisi Buğra Bahadırlı, sözleriyle dikkat çekti. Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
"İLK DUYDUĞUMUZDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIK"
Billur Kalkavan hastalık süreciyle ilgili her detayı anlattı. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.
BİLLUR KALKAVAN'IN SON SAĞLIK DURUMU
Evinde tedavi gören Kalkavan, sürecin bir süre hastanede devam edeceğini bildirdi. Instagram hesabından açıklama yapan 59 yaşındaki oyuncu, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor." dedi.
"BU DURUM BANA BİR ÖĞRETİ OLDU"
"Bu durum bana bir öğreti oldu", hayata karşı bende bir şeyleri açtı" diyen Billur Kalkavan hastalık süreci ile ilgili, "İlk duyduğumda hüngür hüngür ağladım. O 'bana bir şey olmaz' küstahlığı vardır ya hani... Doktoru öylesine aradım kovid geçirdikten sonra, ama adam bana bir an önce üniversite hastanesine gitmem gerektiğini söyledi ciddi ciddi ve sonra ikimiz de paniklemeye, ağlamaya başladık. Panik geçince de tedaviye başladık hemen. Ocak'ta covid olmuştuk, evde kalmamız gereken sürede evde kalmıştık. Mart ayında ufak bir kist çıktı, onun tedavisini gördüm üzerinden biraz zaman geçtikten sonra da nefes alırken göğsüme ağrı girmeye başladı ben de viks sürdüm çok da o koronadan dolayı hastaneye giden bir tip değilim zaten." dedi.
Billur Kalkavan'ın sevgilisi ise, "Son dönemde kalbinden bana sevgi akışının gelmediğini hissediyordum. Bu dediğim şey daha sezgisel bir şey. Dışa dönük bir ruh olmasına rağmen kendisini kapattığını görüyorum ve ben de şunu sorguladım, "Annenin vefatı ya da ona bakma sürecinde kendi içsel dünyanda neler var neler yok? Çünkü hepimiz tekmmül etmeye gelen ruhlarız fakat yaşadığımız deneyimler sonucunda bazen bazı sınavları geçemiyoruz. Benim amacım hocalık yapmak değil ama o tekamül sınavında tıkandığı yerleri kendimce göstermeye çalıştım. Ruhun bazen bazı şeyleri duymaması gerekiyor. Ama bazen duysan da o deneyimi yaşayana kadar hiçbir şeyi anlayıp idrak edemiyorsun. Aslında Billur'un, 'Bu durum bana bir öğreti oldu, hayata karşı bende bir şeyleri açtı' demesi işte tam da böyle bir şey. Bizce iyileşme süreci duyduğumuz zamanda başladı." dedi.
Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadelesinde kendisine en çok gelen soruyu itiraf etti ve cevapladı! Başta gözyaşlarına boğulmuştu ardından bakın neler yaşadı.