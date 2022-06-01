Billur Kalkavan hastalık süreciyle ilgili her detayı anlattı: "İlk duyduğumuzda hüngür hüngür ağladık ama bu durum bana bir öğreti oldu"

Billur Kalkavan'ın sevgilisi ise, "Son dönemde kalbinden bana sevgi akışının gelmediğini hissediyordum. Bu dediğim şey daha sezgisel bir şey. Dışa dönük bir ruh olmasına rağmen kendisini kapattığını görüyorum ve ben de şunu sorguladım, "Annenin vefatı ya da ona bakma sürecinde kendi içsel dünyanda neler var neler yok? Çünkü hepimiz tekmmül etmeye gelen ruhlarız fakat yaşadığımız deneyimler sonucunda bazen bazı sınavları geçemiyoruz. Benim amacım hocalık yapmak değil ama o tekamül sınavında tıkandığı yerleri kendimce göstermeye çalıştım. Ruhun bazen bazı şeyleri duymaması gerekiyor. Ama bazen duysan da o deneyimi yaşayana kadar hiçbir şeyi anlayıp idrak edemiyorsun. Aslında Billur'un, 'Bu durum bana bir öğreti oldu, hayata karşı bende bir şeyleri açtı' demesi işte tam da böyle bir şey. Bizce iyileşme süreci duyduğumuz zamanda başladı." dedi.