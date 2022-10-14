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Bildiğiniz Ceylan'ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı 'ben çirkin değilim sadece param yok'

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Yeniden imaj değişikliğine giden Ceylan son haliyle Aleyna Tilki'ye benzetildi.

14.10.2022 09:52 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:52
Bildiğiniz Ceylan’ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı ’ben çirkin değilim sadece param yok’

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Ceylan, adeta yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı çalkaladı.

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Bildiğiniz Ceylan’ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı ’ben çirkin değilim sadece param yok’

Ceylan'ın değişimine ''Abla gençlik iksiri mi içtin?'', ''Vallahi Aleyna Tilki sandım'' ve ''Evrimin göbek adı sensin'' gibi şaşkınlık belirten birçok yorum yapıldı.

Bildiğiniz Ceylan’ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı ’ben çirkin değilim sadece param yok’

Sosyal medyada epey aktif olan Ceylan, yeni imajıyla sık sık magazin basınının dikkatini çekiyor.

Bildiğiniz Ceylan’ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı ’ben çirkin değilim sadece param yok’

Estetik operasyonlar sonucu bambaşka bir görüntü kazanan Ceylan, görenleri şaşkına çeviriyor.

Bildiğiniz Ceylan’ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı ’ben çirkin değilim sadece param yok’

İŞTE CEYLAN'IN O PAYLAŞIMI

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