Bildiğiniz Ceylan'ı unutun çünkü oldu Aleyna Tilki! Son halini görenler inanamadı 'ben çirkin değilim sadece param yok'
Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Yeniden imaj değişikliğine giden Ceylan son haliyle Aleyna Tilki'ye benzetildi.
14.10.2022 09:52 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:52
Ceylan'ın değişimine ''Abla gençlik iksiri mi içtin?'', ''Vallahi Aleyna Tilki sandım'' ve ''Evrimin göbek adı sensin'' gibi şaşkınlık belirten birçok yorum yapıldı.