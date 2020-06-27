Bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Yeşilçam güzeli Aydan Şener açıkladı: Bu pozları vermeye devam edeceğim

İNSAN GÖRÜNDÜĞÜ VE HİSSETTİĞİ YAŞTADIR

Asla, genç görünme sevdalısı bir kadın değilim. Sadece olabileceğim kadar iyi görünmekten yanayım. Bizde maalesef bir kadın 40 yaşını geçtiği zaman sanki 70 yaşındaymış gibi muamele yapılıyor. Sonra da hep yaşınızla anılıyorsunuz. Bu yaşa takıklık, her şeyi ona bağlamak bana doğru gelmiyor. İnsan göründüğü ve hissettiği yaştadır.

Aslında çok çılgın taraflarım var. Dostlarımın yanında ve kendimi rahat hissettiğim ortamlarda eğlenceliyimdir. Gülmeyi, eğlenmeyi, dans etmeyi severim. Ama kameralar karşında hep bir sonraki cümlemi düşünerek konuşurum.