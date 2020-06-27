Bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Yeşilçam güzeli Aydan Şener açıkladı: Bu pozları vermeye devam edeceğim
Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener, Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bikinili fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Aydan Şener ilk bu fotoğraflar hakkında konuştu ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte Aydan Şener'in bu açıklamaları.
Aydan Şener, 'Çalıkuşu'nun Feride'si olarak hafızalara kazındı. Onlarca dizide rol aldı. Belleğimizde de o duru güzelliğiyle kaldı. 57 yaşındaki oyuncu şimdilerde Instagram hesabında paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. Aydan Şener özel hayatına dair açıklamalarda bulundu bakın neler söyledi.
BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI HAKKINDA
5 yıl önce havuz başında güneşlenirken arkadaşım bir fotoğrafımı çekti, ben de öylece paylaştım. Sonraki yazlarda da devam ettim. Aslında Instagram'da eğleniyorum. Çok ciddiye alınacak bir şey değil. Sonuçta denize girerken herkes bikini, mayo giyiyor. Kamera karşısına geçip basına poz versem farklı olabilir ama o benim havuza girerken çekilmiş doğal halim. İsteyen istediğini düşünsün. Bu pozları üç-beş sene daha vereceğim.
İNSAN GÖRÜNDÜĞÜ VE HİSSETTİĞİ YAŞTADIR
Asla, genç görünme sevdalısı bir kadın değilim. Sadece olabileceğim kadar iyi görünmekten yanayım. Bizde maalesef bir kadın 40 yaşını geçtiği zaman sanki 70 yaşındaymış gibi muamele yapılıyor. Sonra da hep yaşınızla anılıyorsunuz. Bu yaşa takıklık, her şeyi ona bağlamak bana doğru gelmiyor. İnsan göründüğü ve hissettiği yaştadır.
Aslında çok çılgın taraflarım var. Dostlarımın yanında ve kendimi rahat hissettiğim ortamlarda eğlenceliyimdir. Gülmeyi, eğlenmeyi, dans etmeyi severim. Ama kameralar karşında hep bir sonraki cümlemi düşünerek konuşurum.
Her sene birkaç iş için aranıyorum ama bu saatten sonra seçme lüksümü kullanıyorum. Çok içime sinen bir şey olmadıkça da oynamak istemiyorum.
'GEÇİNEMİYORUM SÖYLEMLERİ BANA DOĞRU GELMİYOR'
İnsanlar aylardır işsiz; açlık sınırında yaşadılar. Bu durumda bu tür söylemler bana doğru gelmiyor. Ben zaten çok büyük yaşamıyorum. Belli bir düzenim var. Bir-iki yatırımım olmuştu, onlarla geçiniyorum. Bunlar bana işlerimi seçme özgürlüğü veriyor. Zaten kariyerimi düşünüyorum da, herhalde benim kadar iş reddeden yoktur. Hep seçici davrandım. Sadece geçmişe bakınca belki şarkı söyleyebilirdim diyorum. Ama idealist taraflarım ağır bastı, sadece oyunculuk yapmak istedim.