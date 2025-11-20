Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci'den şiddet ve üvey anne itirafı! Gözler Evrim Akın’da...
Asena Keskinci, yıllar önce çocuk oyuncu olarak yer aldığı 'Bez Bebek' setinde yaşadıklarını anlattı. Keskinci, bir kadın oyuncu tarafından zorbalığa uğradığını dile getirirken söz konusu şahsın anne ve babasının boşanmasında payı olduğunu söyledi. Anlattığı detaylarla şoke eden Keskinci, "Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi. Bu açıklamaların ardından gözler Evrim Akın'a çevrildi. Akın'ın son paylaşımı ise herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: