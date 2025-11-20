PODCAST CANLI YAYIN

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci'den şiddet ve üvey anne itirafı! Gözler Evrim Akın’da...

Asena Keskinci, yıllar önce çocuk oyuncu olarak yer aldığı 'Bez Bebek' setinde yaşadıklarını anlattı. Keskinci, bir kadın oyuncu tarafından zorbalığa uğradığını dile getirirken söz konusu şahsın anne ve babasının boşanmasında payı olduğunu söyledi. Anlattığı detaylarla şoke eden Keskinci, "Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi. Bu açıklamaların ardından gözler Evrim Akın'a çevrildi. Akın'ın son paylaşımı ise herkesi şaşkına çevirdi.

Oyuncu Asena Keskinci, isim vermeden eski rol arkadaşı hakkında gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Keskinci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla sette uğradığı zorbalığı dile getirdi.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, başroldeki kadın oyuncunun sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

Asena Keskinci, aynı kadın oyuncunun sigara içip suratına üfleyerek "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etti.

Yapım ekibinin başrol oyuncusunun ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini söyleyen Keskinci, yaşananların ardından söz konusu oyuncunun setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.

"ÜVEY ANNEM OLDU"

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında da payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi: "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar"

Asena Keskinci, paylaştığı videoda isim vermese de söz konusu kişinin Evrim Akın olduğu öne sürüldü.

EVRİM AKIN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Evrim Akın'ın, sosyal medya hesabında yayınladığı yılbaşı temalı paylaşımda Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin de yer alması dikkat çekti.

Paylaşıma "Ayy şaka gibi çocukluğumun en güzel dizisinin hayal kırıklığına dönüşmesi", "Asena'nın videosundan gelenler butonu... Çocukluk kahramanımızın yıkılışını izledik" yorumları yapıldı.

Hatta Asena Ekinci'nin Evrim Akın'ın babası Güray Akıncı ile ağaç süsleme videosunu paylaşması üzerine bir hayli öfkelenerek söz konusu açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.