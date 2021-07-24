Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran ve son olarak Masumiyet'te yer alan genç oyuncu Asena Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Tatil sezonunu açan Keskinci, bikinisi ile verdiği pozlar arasında kararsız kalınca hepsini art arda paylaştı. Bikinili pozları ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Keskinci'nin iddialı paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Asena Keskinci'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
24.07.2021 18:19
- Son Güncelleme: 24.07.2021 18:19
Küçük yaşlarda kamera karşısına geçen ve Bez Bebek'te canlandırdığı Yağmur karakteri ile hafızalara kazınan Asena Keskinci, son olarak Masumiyet dizisinde rol almıştı.