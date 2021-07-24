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Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran ve son olarak Masumiyet'te yer alan genç oyuncu Asena Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Tatil sezonunu açan Keskinci, bikinisi ile verdiği pozlar arasında kararsız kalınca hepsini art arda paylaştı. Bikinili pozları ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Keskinci'nin iddialı paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Asena Keskinci'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

24.07.2021 18:19 - Son Güncelleme: 24.07.2021 18:19
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı

Küçük yaşlarda kamera karşısına geçen ve Bez Bebek'te canlandırdığı Yağmur karakteri ile hafızalara kazınan Asena Keskinci, son olarak Masumiyet dizisinde rol almıştı.

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Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı

Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Asena Keskinci, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı

Keskinci, "Seçemedim hangisini atacağımı a dostlar" diyerek tatilde verdiği bikinili pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı

Genç oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci paylaştı yer yerinden oynadı! Bikinili pozları arasında kararsız kaldı hepsini yayınladı

Tatil için Fethiye Ölüdeniz'i tercih eden Keskinci'ye takipçileri "Ölüdeniz canlanmış olabilir", "Kararsız kalmana şaşırmadım, hepsi çok güzel" yorumlarında bulundu.