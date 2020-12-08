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Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...

2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Asena Keskinci'nin son hali görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Güzelliği ile ilgi odağı olan Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi... İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

08.12.2020 09:50 - Son Güncelleme: 08.12.2020 09:50
Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, dijital platformda yayınlanacak bir dizi ile yeniden izleyiciyle buluşacak.

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Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...

Bez Bebek dizisi ile tanınan Asena Keskinci Bu Benim Masalım dizisinin kadrosuna dahil edildi. Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin yer aldığı Bu Benim Masalım lisede geçen bir gençlik dizisi olacak.

Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...

Güzelliği ile ilgi odağı olan Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi... İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...
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