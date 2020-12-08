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Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci büyüyünce Mine Tugay'ın kopyası oldu! Kızı olsa bu kadar benzer...

2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Asena Keskinci'nin son hali görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Güzelliği ile ilgi odağı olan Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi... İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

08.12.2020 09:50 - Son Güncelleme: 08.12.2020 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





