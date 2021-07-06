Vav TV İzle

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor! 2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Başrolde Evrim Akın'ın yer aldığ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin son hali görenler başarılı oyuncu Mine Tugay'a benzetiyor. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

06.07.2021 09:12 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:17
Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

İNANILMAZ DEĞİŞİM!

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'u Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor! Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen 19 yaşında bir genç kız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, dijital platformda yayınlanacak bir dizi ile yeniden izleyiciyle buluştu.

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

Güzelliği ile ilgi odağı olan Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi...

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ