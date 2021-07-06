Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor
Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor! 2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Başrolde Evrim Akın'ın yer aldığ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin son hali görenler başarılı oyuncu Mine Tugay'a benzetiyor. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...
Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, dijital platformda yayınlanacak bir dizi ile yeniden izleyiciyle buluştu.