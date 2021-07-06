Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor

Bez Bebek'in kızıl saçlı minik Yağmur'una bakın değişimi inanılmaz! Asena Keskinci'nin son halini gören Mine Tugay'a benzetiyor! 2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Başrolde Evrim Akın'ın yer aldığ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin son hali görenler başarılı oyuncu Mine Tugay'a benzetiyor. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

06.07.2021 09:12 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





