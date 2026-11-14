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Burak Özçivit ile partner olmak... Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine tek cümleyle özetledi

Atv ekranlarında yayınlanan 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Beyza Gümülcine'nin oyunculuk öncesi mesleği şaşırttı. İki yıl boyunca avukatlık yaptıktan sonra hayallerinin peşinden giderek mesleğini bırakan genç oyuncu, Şamdan Plus'a verdiği röportajda rol arkadaşı Burak Özçivit ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beyza Gümülcine’den Çarpıcı İtiraflar

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ve sempatikliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Gümülcine, Şamdan Plus'a verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

Başrole Uzanan Yolculuk: Gümülcine Anlatıyor

Kariyer yolculuğuna farklı bir alanda başlayan Gümülcine, başrolü kapana dek uzanan süreci ve set arkasındaki duygularını samimiyetle paylaştı.

Hukuktan Oyunculuğa: Beyza Gümülcine’nin Karar Anı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı röportaj detaylarına göre, Beyza Gümülcine oyunculuğa adım atmadan önce hukuk alanında kariyer yapıyordu. İki yıl boyunca avukatlık mesleğini icra eden genç isim, oyuncu olma isteği ağır basınca bu mesleği bırakma kararı aldı.

Gümülcine’nin Kariyerinde Yeni Sayfa: Başrol Macerası

Avukatlığı bıraktıktan sonra modellik ve reklam filmi oyunculuğu yapan Gümülcine, ardından perşembe akşamları atv'de izleyiciyle buluşan 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde başrolü kaptı.

Gümülcine: Hayatımın Yörüngesi Değişti

Bu rolle birlikte hayatının yörüngesinin bambaşka bir yere kaydığını belirten oyuncu, bulunduğu noktadan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Burak Özçivit ile Uyum: Gümülcine’den Dikkat Çeken Sözler

BURAK ÖZÇİVİT İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Dizide günümüzün gözde jönlerinden Burak Özçivit ile kamera karşısına geçen Gümülcine, rol arkadaşıyla yakaladığı uyuma da değindi.

Beyza Gümülcine: Burak Özçivit En İyi Partner

Genç oyuncu, Özçivit ile çalışmanın kendisi için anlamını şu sözlerle dile getirdi: "Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner."

Aşk ve Evlilik Sorularına Gümülcine’den Net Yanıt

AŞK VE EVLİLİK SORULARINA NET YANIT

Bugünlerde hayatının merkezinde yalnızca işinin bulunduğunu vurgulayan Beyza Gümülcine, yoğun temposu nedeniyle özel hayatına vakit ayıramadığını belirtti.

Beyza Gümülcine: Aşka Zaman Yok

Aşka şu sıralar yer olmadığını söyleyen Gümülcine, duygularını şu ifadelerle aktardı: "Hayatımda aşk şu an olmasa da olur. Kendime bile zaman ayıramıyorum."

Gümülcine: İlişkilerde Hislerimle Hareket Ediyorum

İlişkilerde mantığından ziyade hisleriyle hareket ettiğini belirten oyuncu, evliliğe de şu an için uzak olduğunu ancak bu konuda "kısmet" dediğini paylaştı.

Beyza Gümülcine: Başarının Anahtarı Disiplin

"ASLINDA BİR HEDEFİM YOK"

Başarısını korumak için disiplinli bir şekilde çalıştığını anlatan Gümülcine, kariyer bakış açısını ve hedeflerini ise şu cümlelerle özetledi:

"Olduğum yerin kıymetini çok iyi biliyorum ve burada kalabilmenin yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin farkındayım"

Hedefsiz Başarı: Beyza Gümülcine’nin Kariyer Anlayışı

Ünlü oyuncu, hedefleriyle ilgili soruya da "Aslında bir hedefim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum" yanıtını verdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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