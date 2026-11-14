Burak Özçivit ile partner olmak... Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine tek cümleyle özetledi
Atv ekranlarında yayınlanan 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Beyza Gümülcine'nin oyunculuk öncesi mesleği şaşırttı. İki yıl boyunca avukatlık yaptıktan sonra hayallerinin peşinden giderek mesleğini bırakan genç oyuncu, Şamdan Plus'a verdiği röportajda rol arkadaşı Burak Özçivit ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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