Ünlü oyuncu, hedefleriyle ilgili soruya da "Aslında bir hedefim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum" yanıtını verdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)