Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi 40 takla attı sonunda kendisini ifşa etti! İşte Beyaz'ın 24 yaşındaki Azeri sevgilisi

Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk son dakika bombasını patlattı. 52 yaşındaki sunucu Beyazıt Öztürk özel hayatını gizli tutanlardan. Zaman zaman adını birileriyle anılsa da bir süredir sessizlik içindeydi. Ta ki Azerbaycanlı sevgili iddialarına kadar. Son olarak TV8'de ekrana getirilen O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, sosyal medyada gündem oldu. İddialara Azeri güzel Lavin Ay adlı kadın Beyazıt Öztürk'ün evinden paylaşımda bulundu. Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Beyazıt Öztürk'ten konuya ilişkin açıklama gelmedi.

29.05.2021 15:46 - Son Güncelleme: 29.05.2021 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





