Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi 40 takla attı sonunda kendisini ifşa etti! İşte Beyaz'ın 24 yaşındaki Azeri sevgilisi
Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk son dakika bombasını patlattı. 52 yaşındaki sunucu Beyazıt Öztürk özel hayatını gizli tutanlardan. Zaman zaman adını birileriyle anılsa da bir süredir sessizlik içindeydi. Ta ki Azerbaycanlı sevgili iddialarına kadar. Son olarak TV8'de ekrana getirilen O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, sosyal medyada gündem oldu. İddialara Azeri güzel Lavin Ay adlı kadın Beyazıt Öztürk'ün evinden paylaşımda bulundu. Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Beyazıt Öztürk'ten konuya ilişkin açıklama gelmedi.
29.05.2021 15:46
- Son Güncelleme: 29.05.2021 15:46
Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden ünlü isim Beyazıt Öztürk'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Beyaz, yılların müzmin bekarı olarak hafızalarda yer edindi.
Ekranların vazgeçilmez ismi Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı ifşa oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şovmen bu defa sosyal medyadan kaçamadı.
Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.
Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan kişinin Azeri güzel Lavin Ay olduğu ortaya çıkarken ilişkiyi ele verdi. Lavin Ay'ın paylaşımındaki ev detayı sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
Magazin Burada'nın haberine göre; Beyaz, evinde sadece çok yakın arkadaşlarını ağırlıyor. Bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir Youtube programı çekmişti.