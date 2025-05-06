Beyazıt Öztürk’ün 2.5 ayda tam 12 kilo vermesinin sırrı! O Ses Türkiye’ye başlamadan bunu yaptı

2018 yılında ekranlara fit haliyle dönen Beyazıt Öztürk, geçirdiği fiziksel değişimle büyük beğeni toplamıştı. Öztürk, 2.5 ay gibi kısa bir sürede tam 12 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.
🏃♂️ DİYET VE SPORU HAYATINA DAHİL ETTİ
2018 yılında verdiği bir röportajda Beyazıt Öztürk, muhabirlerin "Zayıfladınız mı?" sorusuna samimi bir yanıt verdi:
🗣️ "2.5 AYDA 12 KİLO VERDİM"
Öztürk'ün bu açıklaması, sosyal medyada ve hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim, formda görüntüsüyle yeni projelere de açık kapı bıraktı.
🥗 BEYAZ'IN ZAYIFLAMA SIRRI: DİSİPLİNLİ YAŞAM
Beyazıt Öztürk'ün yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, ünlü komedyen bu süreçte şunlara dikkat etti:
Akşam yemeklerinde hafif beslenme
Haftada en az 4 gün düzenli yürüyüş
🥗 2.5 AYDA 12 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYEt
🌅 Sabah (08:00 – 09:00)
🥚 2 adet haşlanmış yumurta
🧀 1 dilim az yağlı peynir
🫒 5-6 adet zeytin
🥬 Domates, salatalık ve roka gibi taze sebzeler
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
☕ Şekersiz çay veya sade kahve
🌞 Öğle (12:30 – 13:30)
🍗 Izgara tavuk göğsü ya da hindi
🥗 Bol limonlu yeşil salata
🍚 3-4 kaşık kinoa ya da bulgur
🥄 1 kase yoğurt (isteğe bağlı)