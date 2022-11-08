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Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, kötü bir iddiayla gündeme geldi. İddiay göre; Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ortaya atılan iddia ünlü şovmenin sevenlerini kahrederken Beyazıt Öztürk'ten ilk açıklama geldi. İşte Beyazıt Öztürk'ün o açıklaması...

08.11.2022 16:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 19:01
Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün dilinden düşürmediği annesi Nurten Öztürk beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiği ileri sürüldü.

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Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu

YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Yoğum bakıma alındığı iddia edilen Nurten Öztürk'ün durumunun stabil olduğu bildirildi.

Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu

Ortaya atılan iddia ünlü şovmenin hayranlarını kahrederken Beyazıt Öztürk'ten ilk açıklama geldi.

Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu

Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu

İşte ünlü şovmenin o açıklaması...

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