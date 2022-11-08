Beyazıt Öztürk’ten ilk açıklama! Sosyal medyadan duyurdu! Annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyordu
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, kötü bir iddiayla gündeme geldi. İddiay göre; Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ortaya atılan iddia ünlü şovmenin sevenlerini kahrederken Beyazıt Öztürk'ten ilk açıklama geldi. İşte Beyazıt Öztürk'ün o açıklaması...
08.11.2022 16:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 19:01
YOĞUN BAKIMA ALINDI!
Yoğum bakıma alındığı iddia edilen Nurten Öztürk'ün durumunun stabil olduğu bildirildi.