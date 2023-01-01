Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu evliliğe ilk adımı attı! Yeni yılın ilk dakikalarında teklif aldı işte o anlar: "Evet dedim..."
Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu evliliğe ilk adımı attı! Yeni yılın ilk dakikalarında teklif alan Bestemsu Özdemir Instagram hesabından o anları, "Evet dedim" notuyla paylaştı. İşte bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi alan Bestemsu Özdemir'in mutlu anı...
01.01.2023 10:57 - Son Güncelleme: 01.01.2023 11:03
"EVET DEDİM..."
Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu evliliğe ilk adımı attı! Yeni yılın ilk dakikalarında teklif aldı işte o anlar...
Oyuncu Bestemsu Özdemir bir süre önce sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlenme teklifi beklediğini açıklamıştı. Durdu da muhabirlerin sorularına "Yakında olacak" diye yanıt vermişti.
YLYN İLK EVLİLİK TEKLİFİ!
Dün akşam yeni yılı Durdu ile karşılayan Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Bir anda Bestemsu Özdemir'in önünde diz çöken Serkan Mehmet Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzattı.
İşte Bestemsu Özdemir ve sevgilisi Serkan Mehmet Durdu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...