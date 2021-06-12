Bestemsu Özdemir sarı bikinisiyle şov yaptı! Güzide Duran’la pişti oldu sosyal medya ikiye bölündü

Bestemsu Özdemir sarı bikinisiyle şov yaptı! Güzide Duran'la pişti oldu… Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Özdemir, çekim sırasında sarı bikinisiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Birkaç gün önce aynı bikiniyle poz veren Güzide Duran ise tekrar gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Güzide Duran ile Bestemsu Özdemir'i kıyasladı. İşte detaylar…

12.06.2021 00:25 - Son Güncelleme: 12.06.2021 00:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





