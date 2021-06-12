Bestemsu Özdemir sarı bikinisiyle şov yaptı! Güzide Duran’la pişti oldu sosyal medya ikiye bölündü
Bestemsu Özdemir sarı bikinisiyle şov yaptı! Güzide Duran'la pişti oldu… Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Özdemir, çekim sırasında sarı bikinisiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Birkaç gün önce aynı bikiniyle poz veren Güzide Duran ise tekrar gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Güzide Duran ile Bestemsu Özdemir'i kıyasladı. İşte detaylar…
12.06.2021 00:25
- Son Güncelleme: 12.06.2021 00:42
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Özdemir, çekim sırasında sarı bikinisiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekerken paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı. Özdemir'in paylaşımından kısa bir süre sonra ise birkaç gün önce aynı bikiniyle poz veren Güzide Duran'ın pozları tekrar gündeme geldi.
Sosyal medya kullanıcıları sarı bikinileriyle objektif karşısına geçen Güzide Duran ile Bestemsu Özdemir'i kıyasladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Bestemsu Özdemir'in bazıları ise Güzide Duran'ın bikiniyi daha iyi taşıdığını savundu.
Öte yandan bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Bestemsu Özdemir ile Güzide Duran'ın aralarındaki yaş farkını vurgulayarak birinin profesyonel çekim diğerinin ise teknede çekildiğini belirtti ve kıyaslamanın adil olmadığını savundu.