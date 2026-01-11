CANLI YAYIN
Bestemsu Özdemir oğlu Sarp Marco’nun son halini paylaştı

Sosyal medya hesaplarını kişisel anılarını paylaşmak için samimi bir alan olarak konumlandıran Bestemsu Özdemir, 17 Ocak'ta kucağına aldığı oğlu Sarp Marco ile olan yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ağustos 2025'te Fethiye'de gerçekleşen nikah töreniyle eski basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, 17 Ocak 2026 tarihinde dünyaya gelen oğlu Sarp Marco ile yaşamının en özel dönemine adım attı.

BESTEMSU ÖZDEMİR'DEN OĞLU SARP MARCO İLE YENİ PAYLAŞIM

Oyuncu Bestemsu Özdemir, 11 Ocak 2026 tarihinde dünyaya gelen oğlu Sarp Marco ile çekilmiş yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ağustos 2025'te eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlenen Özdemir, ilk kez anne olmanın deneyimini ve minik oğluyla geçirdiği özel anları takipçilerinin beğenisine sundu.

ÇİFTİN HAYATINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR Konu Detaylar Eş Ersin Görkem (Eski basketbolcu ve spor yorumcusu) Evlilik Tarihi Ağustos 2025 Evlilik Yeri Fethiye...

ÇİFTİN HAYATINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

KonuDetaylar
Ersin Görkem (Eski basketbolcu ve spor yorumcusu)
Evlilik TarihiAğustos 2025
Evlilik YeriFethiye
ÇocuklarıSarp Marco (11 Ocak 2026 doğumlu)
NASIL EVLENDİLER? Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, ilişkilerini göz önünde yaşarken evlilik kararlarını hızlı ve sürpriz bir şekilde hayata geçirdiler....

NASIL EVLENDİLER?

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, ilişkilerini göz önünde yaşarken evlilik kararlarını hızlı ve sürpriz bir şekilde hayata geçirdiler. Özdemir, eşi Ersin Görkem'i "hayatımda verdiğim en doğru karar" şeklinde tanımlıyor. 11 Ocak 2026 tarihinde dünyaya gelen oğulları Sarp Marco, çiftin hayatında yeni bir dönemi başlattı. 35. haftada gerçekleşen doğum sonrası hem annenin hem de bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

❓MERAK EDİLENLER Bestemsu Özdemir'in eşi Ersin Görkem kimdir? Ersin Görkem, profesyonel basketbol kariyeri boyunca Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma...

❓MERAK EDİLENLER

Bestemsu Özdemir'in eşi Ersin Görkem kimdir?

Ersin Görkem, profesyonel basketbol kariyeri boyunca Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giymiş eski bir basketbolcu ve günümüzde spor yorumculuğu yapan bir isimdir.

Çift ne zaman ve nerede evlendi?

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, Ağustos 2025 tarihinde Fethiye'de aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlendi.

Bebekleri ne zaman dünyaya geldi?

Çiftin ilk çocukları Sarp Marco, 11 Ocak 2026 tarihinde dünyaya geldi.

ESTETİK İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ: "TEK İŞLEM DİŞLERİMDE" Uzun süredir magazin dünyasında fiziksel görünümü ve yüzündeki değişimlerle ilgili iddialarla gündeme...

ESTETİK İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ: "TEK İŞLEM DİŞLERİMDE"

Uzun süredir magazin dünyasında fiziksel görünümü ve yüzündeki değişimlerle ilgili iddialarla gündeme gelen oyuncu Bestemsu Özdemir, hakkında çıkan estetik haberlerine net bir dille yanıt verdi. Katıldığı televizyon programlarında konuya açıklık getiren Özdemir, yüzünde cerrahi bir estetik işlem bulunmadığını, değişiminin sebebinin yalnızca dişlerine yapılan müdahale olduğunu belirtti.

YÜZ ESTETİĞİ OLDU MU? Oyuncu, "Yüzümde hiçbir estetik müdahale yok, mimiklerimi mesleğim gereği kullanmak zorundayım" diyerek cerrahi işlemleri kesin bir...

YÜZ ESTETİĞİ OLDU MU?

Oyuncu, "Yüzümde hiçbir estetik müdahale yok, mimiklerimi mesleğim gereği kullanmak zorundayım"diyerek cerrahi işlemleri kesin bir dille reddediyor.Özdemir, yüz hattındaki değişimin yalnızca ön dört dişine yaptırdığı gülüş tasarımı sonrası dudak yapısının oturmasından kaynaklandığını belirtiyor.

ZAYIFLIK AÇIKLAMASI Oyuncu Bestemsu Özdemir, hakkında çıkan "anoreksiya" ve "sağlık sorunları nedeniyle zayıflık" iddialarına 2024 yılı başlarında katıldığı...

ZAYIFLIK AÇIKLAMASI

Oyuncu Bestemsu Özdemir, hakkında çıkan "anoreksiya" ve "sağlık sorunları nedeniyle zayıflık" iddialarına 2024 yılı başlarında katıldığı röportajlarda açıklık getirdi.

Fiziksel görünümüyle ilgili çıkan "hastalık derecesinde zayıf" haberlerine karşı, bunun bir hastalık değil, genetik bir miras olduğunu; anne ve anneannesinin...

Fiziksel görünümüyle ilgili çıkan "hastalık derecesinde zayıf" haberlerine karşı, bunun bir hastalık değil, genetik bir miras olduğunu; anne ve anneannesinin de aynı yapıya sahip olduğunu ifade ediyor.

ROL ALDIĞI BAZI ÖNEMLİ YAPIMLAR Yapım Türü Yapım Adı Rolü Dizi İnci Taneleri Semiramis Gümüşkaya Dizi Kirli Sepeti Yasemin Ağırtaş Dizi Gecenin Ucunda Serra...

ROL ALDIĞI BAZI ÖNEMLİ YAPIMLAR

Yapım TürüYapım AdıRolü
Diziİnci TaneleriSemiramis Gümüşkaya
DiziKirli SepetiYasemin Ağırtaş
DiziGecenin UcundaSerra Pekdemir
DiziMeryemBeliz Bilen
DiziKara Para AşkNilüfer Denizer
DiziSakarya FıratMelike Derbent
SinemaNefes: Yer Eksi İkiŞebnem
SinemaServet OperasyonuVivienne
SinemaBiz Size DönerizDefne
SinemaTabula RosaRosa / Saadet
KARİYERİNDEKİ EN ÇOK SES GETİREN PROJELER Kara Para Aşk (2014-2015) Meryem (2017-2018) Ege'nin Hamsisi (2018) Nefes: Yer Eksi İki (2023) İnci Taneleri...

KARİYERİNDEKİ EN ÇOK SES GETİREN PROJELER

  • Kara Para Aşk (2014-2015)

  • Meryem (2017-2018)

  • Ege'nin Hamsisi (2018)

  • Nefes: Yer Eksi İki (2023)

  • İnci Taneleri (2024-2026)

Fotoğraflar Özdemir'in sosyal medya hesabından ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.

