ÇİFTİN HAYATINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
|Konu
|Detaylar
|Eş
|Ersin Görkem (Eski basketbolcu ve spor yorumcusu)
|Evlilik Tarihi
|Ağustos 2025
|Evlilik Yeri
|Fethiye
|Çocukları
|Sarp Marco (11 Ocak 2026 doğumlu)
ROL ALDIĞI BAZI ÖNEMLİ YAPIMLAR
|Yapım Türü
|Yapım Adı
|Rolü
|Dizi
|İnci Taneleri
|Semiramis Gümüşkaya
|Dizi
|Kirli Sepeti
|Yasemin Ağırtaş
|Dizi
|Gecenin Ucunda
|Serra Pekdemir
|Dizi
|Meryem
|Beliz Bilen
|Dizi
|Kara Para Aşk
|Nilüfer Denizer
|Dizi
|Sakarya Fırat
|Melike Derbent
|Sinema
|Nefes: Yer Eksi İki
|Şebnem
|Sinema
|Servet Operasyonu
|Vivienne
|Sinema
|Biz Size Döneriz
|Defne
|Sinema
|Tabula Rosa
|Rosa / Saadet