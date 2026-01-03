Beste Kökdemir’den çekirdek aile karesi! Güneş bebeğin son hali ilgi topladı

Geçtiğimiz kasım ayında anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Beste Kökdemir, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Ünlü oyuncu, oğlu Güneş ile birlikte verdiği yeni pozu takipçileriyle paylaştı. Kökdemir'in eşi ve oğluyla çekildiği bu kareye kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Evliliğin ardından anne olmaya hazırlandığını açıklayan Kökdemir, mutluluğunu kısa sürede taçlandırdı. Çift, 28 Kasım'da ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.Sağlıkla dünyaya gelen oğullarına Güneş adını veren Kökdemir ve Çatak, bu özel anla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Şimdilerde anneliğin keyfini çıkaran Beste Kökdemir, oğlu Güneş ile paylaştığı son kareyle takipçilerinden güzel geri dönütler aldı.Samimi ve sıcak görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.