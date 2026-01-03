PODCAST CANLI YAYIN

Beste Kökdemir’den çekirdek aile karesi! Güneş bebeğin son hali ilgi topladı

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Beste Kökdemir, oğlu Güneş ve eşiyle paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Geçtiğimiz kasım ayında anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Beste Kökdemir, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Takvim Logo

Ünlü oyuncu, oğlu Güneş ile birlikte verdiği yeni pozu takipçileriyle paylaştı.

Takvim Logo

Kökdemir'in eşi ve oğluyla çekildiği bu kareye kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Takvim Logo

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir nikah töreniyle evlenmişti.

Takvim Logo

Evliliğin ardından anne olmaya hazırlandığını açıklayan Kökdemir, mutluluğunu kısa sürede taçlandırdı.

Takvim Logo

Çift, 28 Kasım'da ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

Takvim Logo

Sağlıkla dünyaya gelen oğullarına Güneş adını veren Kökdemir ve Çatak, bu özel anla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Takvim Logo

Şimdilerde anneliğin keyfini çıkaran Beste Kökdemir, oğlu Güneş ile paylaştığı son kareyle takipçilerinden güzel geri dönütler aldı.

Takvim Logo

Samimi ve sıcak görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.