Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk çifti tarih oldu! Pamuk kalbinden taşınıyor

Düğün haberi beklenen aşıklardan ayrılık haberi geldi, kara haber tez duyuldu... Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Mitra karakteriyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ve Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un, bu yaz için düğün planı yaptığı iddia ediliyordu. Evlenmesi beklenen aşıklar yollarını ayırdı. Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinin ayrılığı kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırırken 'bugün pamuk kalbinden taşınıyorum' yorumları yapıldı.

03.06.2021 14:15 - Son Güncelleme: 03.06.2021 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





