Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşayan Bahar Şahin’den ilk açıklama! Gerçek bambaşka çıktı meğer…
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşayan Bahar Şahin'den ilk açıklama! Zalim İstanbul dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, dün Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşmıştı. "Lovelandık" notunu düştüğü paylaşımıyla aşkını ilan eden Şahin, fotoğrafı yayınladıktan iki dakika sonra sayfasından kaldırmıştı. Ardından ise ünlü oyuncunun Instagram hesabına erişim engellenmişti. Aşk itirafının ardından sosyal medya hesabını kapattığı konuşulan Bahar Şahin'den ilk açıklama geldi. Gerçek bambaşka çıktı! İşte detaylar…
05.05.2021 18:16
- Son Güncelleme: 05.05.2021 18:16
Bahar Şahin, dün Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşmıştı. Ancak ünlü oyuncu, fotoğrafı yayınladıktan 2 dakika sonra paylaşımını silmişti.
Bir süre sonra ise ünlü oyuncunun Instagram sayfasına erişim engellenmişti. Aşk itirafının ardından sosyal medya hesabını kapattığı konuşulan Bahar Şahin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan Bahar Şahin, şunları söyledi: "Herkese merhaba, dün Instagram'da yaşanan bir sıkıntıdan dolayı hesabıma bir süre erişemedim.
Sanırım bana bir doğum günü hediyesi verdiler. Yetkililer ile iletişime geçerek, bu sorunu kısa sürede hallettik. Kendilerine teşekkür ederim.
Medyada yazıldığı gibi bir kapatılma söz konusu değil. Ayrıca doğum günüm için gönderdiğiniz mesajlara, güzel yorumlarınıza, ilginize ve sabrınıza teşekkür ederim"