Beşiktaşlı Cenk Tosun’un oğluna bile acımadı! ‘Kimseye torpil yok’ dedi o anları sosyal medyada paylaştı herkes onları konuştu

Beşiktaşlı Cenk Tosun'un oğluna bile acımadı! 'Kimseye torpil yok' dedi… Beşiktaş'ta top koşturan ünlü futbolcu Cenk Tosun, 2018'de dünyaya gelen minik oğlu Arden ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Ece Akgürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Tosun, Arden ile top oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında 'Kimseye torpil yok' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Babasından topu almakta güçlük çeken Arden'in sevimli halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cenk Tosun ile oğlu Arden'in keyifli anları…

04.06.2021 23:37 - Son Güncelleme: 04.06.2021 23:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





