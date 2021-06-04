Beşiktaşlı Cenk Tosun’un oğluna bile acımadı! ‘Kimseye torpil yok’ dedi o anları sosyal medyada paylaştı herkes onları konuştu
Beşiktaşlı Cenk Tosun'un oğluna bile acımadı! 'Kimseye torpil yok' dedi… Beşiktaş'ta top koşturan ünlü futbolcu Cenk Tosun, 2018'de dünyaya gelen minik oğlu Arden ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Ece Akgürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Tosun, Arden ile top oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında 'Kimseye torpil yok' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Babasından topu almakta güçlük çeken Arden'in sevimli halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cenk Tosun ile oğlu Arden'in keyifli anları…
04.06.2021 23:37
- Son Güncelleme: 04.06.2021 23:42
Beşiktaşlı yıldız Cenk Tosun, 2016 yılında Ece Akgürbüz ile dünyaevine girmişti. Ünlü futbolcu, 2018'de ise oğlu Arden'i kucağına almıştı.
Ece Akgürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Cenk Tosun, oğlu Arden ile top oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında 'Kimseye torpil yok' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Babası Cenk Tosun'un topu vereceğini söyledikten sonra 'Kimseye torpil yok' diyerek vazgeçmesiyle hayal kırıklığına uğrayan Arden'in sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu.
Cenk Tosun için "Oğluna bile acımadı" yorumları yapılırken baba-oğlun eğlenceli halleri büyük beğeni topladı.
Cenk Tosun'un eğlenceli paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Cenk Tosun olmak üzere ünlüler ve çocukları…