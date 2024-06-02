Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ünlü oyuncuyla yakalandı! Nazlı Çelik'ten sonra adı Deniz Çakır'la anılmıştı! O ünlüyle mekanda sabaha kadar...

Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili çapkınlık turuna çıktı. 2015 yılında haber spikeri Nazlı Çelik ile evlendi ancak bu ilişki 6 ay sürdü. Bilgili'nin adı daha sonra Deniz Çakır, Aslı Mavitan, Defne Samyeli, Selin Şekerci ve Birce Akalay ile anıldı. İşte ünlü iş insanının cephesinde yeni bir aşk bombası yaşandı. Gittiği mekanda yine bir oyuncu ile yakınlaşan Serdar Bilgili sabaha dek eğlendi... İşte Serdar Bilgili'nin yanındaki o ünlü oyuncu...