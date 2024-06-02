Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ünlü oyuncuyla yakalandı! Nazlı Çelik'ten sonra adı Deniz Çakır'la anılmıştı! O ünlüyle mekanda sabaha kadar...

Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili çapkınlık turuna çıktı. 2015 yılında haber spikeri Nazlı Çelik ile evlendi ancak bu ilişki 6 ay sürdü. Bilgili'nin adı daha sonra Deniz Çakır, Aslı Mavitan, Defne Samyeli, Selin Şekerci ve Birce Akalay ile anıldı. İşte ünlü iş insanının cephesinde yeni bir aşk bombası yaşandı. Gittiği mekanda yine bir oyuncu ile yakınlaşan Serdar Bilgili sabaha dek eğlendi... İşte Serdar Bilgili'nin yanındaki o ünlü oyuncu...
Eski Beşiktaş başkanı ve iş insanı Serdar Bilgili, aşk hayatında rakip tanımadı.
Adı sayısız güzelle anıldı. Serdar Bilgili, Ebru İpekçi ile evlendi. Bu evlilikten bir kızı olan Bilgili, Ebru İpekçi ile ayrıldı. Serdar Bilgili, 2013'te Fransız model sevgilisi Amelie Latournald sayesinde 50 yaşında ikinci kez baba oldu. 2015 yılında haber spikeri Nazlı Çelik ile evlendi ancak bu ilişki 6 ay sürdü.
Bilgili'nin adı daha sonra Deniz Çakır, Aslı Mavitan, Selin Şekerci ve Birce Akalay ile anıldı. İşte ünlü iş insanının cephesinde yeni bir aşk bombası yaşandı.