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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın durdu durdu sonunda bombayı patlattı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatan Sergen Yalçın, gönlünü güzel oyuncu Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı ile tanışmak için 3 ay uğraştığı iddia ediliyor.
26.09.2020 13:08
- Son Güncelleme: 26.09.2020 13:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Aşk dedikodularıyla gündeme gelen Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı'nın birlikte görüntülendi.
Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı çifti baş başa yemek yedi. İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler'deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yedi.
Yaklaşık 2 saat sonra mekan önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
SnobMagazin'in haberine göre, Aslı Turanlı, mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın ise Turanlı'dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıktı.