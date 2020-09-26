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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın durdu durdu sonunda bombayı patlattı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatan Sergen Yalçın, gönlünü güzel oyuncu Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı ile tanışmak için 3 ay uğraştığı iddia ediliyor.

26.09.2020 13:08 - Son Güncelleme: 26.09.2020 13:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Aşk dedikodularıyla gündeme gelen Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı'nın birlikte görüntülendi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı çifti baş başa yemek yedi. İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler'deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

Yaklaşık 2 saat sonra mekan önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

SnobMagazin'in haberine göre, Aslı Turanlı, mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın ise Turanlı'dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıktı.

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