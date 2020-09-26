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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tam 3 ay uğraşmış: Bence Sergen oyuna girsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın durdu durdu sonunda bombayı patlattı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatan Sergen Yalçın, gönlünü güzel oyuncu Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı ile tanışmak için 3 ay uğraştığı iddia ediliyor.

26.09.2020 13:08 - Son Güncelleme: 26.09.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





