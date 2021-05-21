Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Sergen Yalçın hem işte hem de aşkta kazandı... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, kırmızı bikinisiyle havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmış ve ortalığı sallamıştı. 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya hakkında şoke eden İsmail YK gerçeği ortaya çıktı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

21.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 21.05.2021 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





