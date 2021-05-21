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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Sergen Yalçın hem işte hem de aşkta kazandı... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, kırmızı bikinisiyle havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmış ve ortalığı sallamıştı. 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya hakkında şoke eden İsmail YK gerçeği ortaya çıktı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

21.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 21.05.2021 16:10
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, şimdilerde çifte mutluluk yaşıyor.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren Sergen Yalçın, aşk hayatında da aradığını buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Usta isim, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisini İsmail YK'ya kaptırdı! Lisaveti Karibskaya bu görüntüleri olay

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.