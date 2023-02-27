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Haberler Magazin Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın duygusal anları: "Ağlamaktan helak oldum"

Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın duygusal anları: "Ağlamaktan helak oldum"

Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan duygusal anlar yaşadı. Dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçını tribünden izleyen İrem Derici duygularını dile getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin başlama saati olan 4:17'de taraftar sahaya oyuncak attı. O anları gören İrem Derici, gözyaşlarına hakim olamadı.

27.02.2023 11:20 - Son Güncelleme: 27.02.2023 11:46
Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan’ın duygusal anları: Ağlamaktan helak oldum

"AĞLAMAKTAN HELAK OLDUM"

Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın duygusal anları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan’ın duygusal anları: Ağlamaktan helak oldum

Yaptığı her açıklamasında yalnız olmaktan dert yanan İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etmişti. Atakan Işıktutan ile köpeğinin fotoğrafını paylaşan popçu, romantik bir paylaşıma imza atmıştı.

Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan’ın duygusal anları: Ağlamaktan helak oldum

Derici paylaşımına da şöyle not düşmüştü:

"Bugünlerde en büyük desteğim olduğun ve bu çocukla anlaşabilen tek insan sıfatını bileğinin hakkıyla aldığın için sana çok teşekkür ederim. Kalbin ve merhametin..."

Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan’ın duygusal anları: Ağlamaktan helak oldum

"BERABERKEN ÇOK GÜZELİZ"

Taze aşıklar dün de Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemeye gitti. Tribünde sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici şunları yazdı: "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. 4.17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam."

Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan’ın duygusal anları: Ağlamaktan helak oldum

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