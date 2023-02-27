Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın duygusal anları: "Ağlamaktan helak oldum"
Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan duygusal anlar yaşadı. Dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçını tribünden izleyen İrem Derici duygularını dile getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin başlama saati olan 4:17'de taraftar sahaya oyuncak attı. O anları gören İrem Derici, gözyaşlarına hakim olamadı.
"AĞLAMAKTAN HELAK OLDUM"
Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın duygusal anları...
Yaptığı her açıklamasında yalnız olmaktan dert yanan İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etmişti. Atakan Işıktutan ile köpeğinin fotoğrafını paylaşan popçu, romantik bir paylaşıma imza atmıştı.
"BERABERKEN ÇOK GÜZELİZ"
Taze aşıklar dün de Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemeye gitti. Tribünde sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici şunları yazdı: "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. 4.17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam."