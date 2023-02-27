Beşiktaş maçına giden koyu Galatasaraylı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın duygusal anları: "Ağlamaktan helak oldum"

"BERABERKEN ÇOK GÜZELİZ"

Taze aşıklar dün de Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemeye gitti. Tribünde sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici şunları yazdı: "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. 4.17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam."