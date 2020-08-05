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Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Peki, kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Tüzünataç, bikinisinin iplerini bağlarken; frikik vermekten son anda kurtuldu. İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

05.08.2020 09:46 - Son Güncelleme: 05.08.2020 10:06
Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...

Çeşme'de tatiline devam ederken Bozburun da Ece Sükan'ın doğum gününe katılan Berrak Tüzünataç, Serhat Teoman sevgilisi Leyla Feray önceki gün plajda görüntülendiler.

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Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...

Bir kaç günlüğüne gittikleri Bozburun'dan geri dönen oyunculara Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı.

Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...

Gün batımına doğru denize giren Subaşı, Tüzünataç ve Feray; sohbet ede ede deniz de yürüdüler.

Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...

Kısa serinlemenin ardından sahile doğru denizin içinde yürüyen üç arkadaştan Tüzünataç, durarak üst bikinisinin iplerini bağladı.

Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...

Güzel oyuncu, frikik vermekten son anda kurtuldu.

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