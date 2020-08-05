Berrak Tüzünataç'ın frikik kabusu! Denize girerken bikinisinin ipleri...
Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Peki, kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Tüzünataç, bikinisinin iplerini bağlarken; frikik vermekten son anda kurtuldu. İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...
05.08.2020 09:46
- Son Güncelleme: 05.08.2020 10:06
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