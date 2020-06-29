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Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile ayrılır ayrılmaz soluğu Bodrum'da aldı. Kendisini detoks kampına alan Tüzünataç, hamak ve yüz yogası yapıyor. Baştan aşağıya sağlıklı bir yaşama geçen 35 yaşındaki Berrak Tüzünataç, Instagram'dan yayınladığı bikinili pozlarla dikkat çekti. Ardından wakeboard yaparken çekildiği videoyu paylaşan Tüzünataç, boyu ile adından söz ettirirken, verdiği pozlar 'Yıkılmadım, ayaktayım' şeklinde yorumlandı.

29.06.2020 17:01 - Son Güncelleme: 29.06.2020 17:16
Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor. 35 yaşındaki Tüzünataç, denizin üzerinde kayarken çekildiği videoyu takipçileri ile paylaştı.

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Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

Ardından bikinili fotoğraflar paylaşan Berrak Tüzünataç'a, 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları' şeklinde yorumlar yapıldı.

Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

Bu paylaşımların ardından Berrak Tüzünataç'ın boyu merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

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