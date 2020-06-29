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Berrak Tüzünataç siyah bikinisi ile dikkat çekti! 'Yıkılmadım, ayaktayım pozları'

Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile ayrılır ayrılmaz soluğu Bodrum'da aldı. Kendisini detoks kampına alan Tüzünataç, hamak ve yüz yogası yapıyor. Baştan aşağıya sağlıklı bir yaşama geçen 35 yaşındaki Berrak Tüzünataç, Instagram'dan yayınladığı bikinili pozlarla dikkat çekti. Ardından wakeboard yaparken çekildiği videoyu paylaşan Tüzünataç, boyu ile adından söz ettirirken, verdiği pozlar 'Yıkılmadım, ayaktayım' şeklinde yorumlandı.

29.06.2020 17:01 - Son Güncelleme: 29.06.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





